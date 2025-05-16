Россияне выдвинули неприемлемые условия, чтобы можно было объявить перемирие – СМИ
В турецком Стамбуле продолжаются переговоры между делегациями Украины и РФ, в ходе которых россияне выдвинули ряд неприемлемых условий.
Источник: Sky News, "Европейская правда"
Детали: По данным телеканала, который ссылается на источник в украинских дипломатических кругах, Россия выдвинула требования, которые являются нереалистичными и выходят далеко за рамки ранее обсужденного.
По словам источника, среди требований России – вывод украинских войск с ее собственных территорий для того, чтобы можно было объявить перемирие.
Собеседник также отметил, что были и другие "неприемлемые" требования.
Ранее стало известно, что впервые более чем за три года в Стамбуле начались прямые переговоры между Россией и Украиной.
Сообщалось, что Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.
Также СМИ сообщали, что россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной.