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Россияне выдвинули неприемлемые условия, чтобы можно было объявить перемирие – СМИ

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоПятница, 16 мая 2025, 15:43
Россияне выдвинули неприемлемые условия, чтобы можно было объявить перемирие – СМИ
российская делегация, фото: getty images

В турецком Стамбуле продолжаются переговоры между делегациями Украины и РФ, в ходе которых россияне выдвинули ряд неприемлемых условий.

Источник: Sky News, "Европейская правда"

Детали: По данным телеканала, который ссылается на источник в украинских дипломатических кругах, Россия выдвинула требования, которые являются нереалистичными и выходят далеко за рамки ранее обсужденного.

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По словам источника, среди требований России – вывод украинских войск с ее собственных территорий для того, чтобы можно было объявить перемирие.

Собеседник также отметил, что были и другие "неприемлемые" требования.

Ранее стало известно, что впервые более чем за три года в Стамбуле начались прямые переговоры между Россией и Украиной.

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Сообщалось, что Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

Также СМИ сообщали, что россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной.

российско-украинская войнапереговорыРосcияУкраина
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