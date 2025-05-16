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Переговори Україна-РФ призупинили

Євген КізіловП'ятниця, 16 травня 2025, 15:45
Переговори Україна-РФ призупинили
Фото: РИА Новости

Українська і російська делегації взяли паузу у мирних перемовинах, які у п'ятницю проходять у турецькому місті Стамбул.

Джерело: "Суспільне", Sky News

Деталі: Джерела "Суспільного" повідомили про паузу у перемовинах делегацій України та РФ.

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Делегації наразі залишаються у палаці, передає кореспондентка видання з місця зустрічі.

Водночас джерело Sky News в Міністерстві закордонних справ Туреччини повідомило, що переговори між українською та російською делегаціями завершилися. Хоча, як пише сайт телеканалу, російські державні ЗМІ це спростовують, вони повідомляють, що переговори "не закінчилися", а "сторони просто взяли перерву".

За даними Sky News, українська сторона "розлючена нереалістичними вимогами Росії".

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Як пише "Суспільне", у Стамбулі Росія висунула умову виведення українських військ з територій, які вона не захопила воєнним шляхом, як передумову для режиму тиші. Про це розповіло джерело, обізнане з ходом перемовин.

Нагадаємо: У турецькому Стамбулі тривають мирні переговори між делегаціями України та РФ, в ході яких росіяни висунули низку неприйнятних умов.

Sky News повідомляє з посиланням на джерело в українських дипломатичних колах, що Росія висунула вимоги, які є нереалістичними і виходять далеко за межі раніше обговореного.

За словами джерела, серед вимог Росії – виведення українських військ з її власних територій для того, щоб можна було оголосити перемир'я.

Співрозмовник також зазначив, що були й інші "неприйнятні" вимоги.

Раніше стало відомо, що вперше за більш ніж три роки в Стамбулі розпочалися прямі переговори між Росією та Україною.

Повідомляли, що Росія відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським.

Також ЗМІ повідомляли, що росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною.

переговориРосіяУкраїнаТуреччина
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