Переговоры Украина-РФ приостановили

Украинская и российская делегации взяли паузу в мирных переговорах, которые в пятницу проходят в турецком городе Стамбул.

Источник: "Суспільне", Sky News

Детали: Источники "Суспільного" сообщили о паузе в переговорах делегаций Украины и РФ.

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Делегации пока остаются во дворце, передает корреспондентка издания с места встречи.

В то же время источник Sky News в Министерстве иностранных дел Турции сообщил, что переговоры между украинской и российской делегациями завершились. Хотя, как пишет сайт телеканала, российские государственные СМИ это опровергают, они сообщают, что переговоры "не закончились", а "стороны просто взяли перерыв".

По данным Sky News, украинскую сторону "разсердили нереалистичные требования России".

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Как пишет "Суспільне", в Стамбуле Россия выдвинула условие вывода украинских войск с территорий, которые не захватила военным путем, как предпосылку для режима тишины. Об этом рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.

Напомним: В турецком Стамбуле продолжаются мирные переговоры между делегациями Украины и РФ, в ходе которых россияне выдвинули ряд неприемлемых условий.

Sky News сообщает со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах, что Россия выдвинула требования, которые являются нереалистичными и выходят далеко за пределы ранее оговоренного.

По словам источника, среди требований России - вывод украинских войск с ее собственных территорий для того, чтобы можно было объявить перемирие.

Собеседник также отметил, что были и другие "неприемлемые" требования.

Ранее стало известно, что впервые за более чем три года в Стамбуле начались прямые переговоры между Россией и Украиной.

Сообщалось, что Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

Также СМИ сообщали, что россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной.