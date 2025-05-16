Зеленський і європейські лідери разом поговорили з Трампом

Президент Володимир Зеленський разом з чотирма європейськими лідерами спільно поговорили телефоном з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Джерело: речник президента Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді"

Деталі: За його словами, у розмові також брали участь президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і прем'єр Польщі Дональд Туск.

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Сам Зеленський повідомив у соцмережах, що під час цієї розмови обговорили зустріч у Стамбулі.

Пряма мова: "Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій.

Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну. Дякую всім у світі, хто допомагає".

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