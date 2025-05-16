Зеленський і європейські лідери разом поговорили з Трампом
Президент Володимир Зеленський разом з чотирма європейськими лідерами спільно поговорили телефоном з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.
Джерело: речник президента Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді"
Деталі: За його словами, у розмові також брали участь президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і прем'єр Польщі Дональд Туск.
Сам Зеленський повідомив у соцмережах, що під час цієї розмови обговорили зустріч у Стамбулі.
Пряма мова: "Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій.
Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну. Дякую всім у світі, хто допомагає".
Нагадаємо:
- У турецькому Стамбулі тривають мирні переговори між делегаціями України та РФ, в ході яких росіяни висунули низку неприйнятних умов.
- Sky News повідомляє з посиланням на джерело в українських дипломатичних колах, що Росія висунула вимоги, які є нереалістичними і виходять далеко за межі раніше обговореного. За словами джерела, серед вимог Росії – виведення Україною військ зі своїх власних територій для того, щоб можна було оголосити перемир'я. Співрозмовник також зазначив, що були й інші "неприйнятні" вимоги.
- Раніше стало відомо, що вперше за більш ніж три роки в Стамбулі розпочалися прямі переговори між Росією та Україною.
- Повідомляли, що Росія відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським.
- Також ЗМІ повідомляли, що росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною.