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Зеленський і європейські лідери разом поговорили з Трампом

Євген КізіловП'ятниця, 16 травня 2025, 16:40
Зеленський і європейські лідери разом поговорили з Трампом
фото: телеграм-канал Зеленського

Президент Володимир Зеленський разом з чотирма європейськими лідерами спільно поговорили телефоном з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Джерело: речник президента Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді"

Деталі: За його словами, у розмові також брали участь президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і прем'єр Польщі Дональд Туск.

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Сам Зеленський повідомив у соцмережах, що під час цієї розмови обговорили зустріч у Стамбулі.

Пряма мова: "Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій.

Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну. Дякую всім у світі, хто допомагає".

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Нагадаємо: 

  • У турецькому Стамбулі тривають мирні переговори між делегаціями України та РФ, в ході яких росіяни висунули низку неприйнятних умов.
  • Sky News повідомляє з посиланням на джерело в українських дипломатичних колах, що Росія висунула вимоги, які є нереалістичними і виходять далеко за межі раніше обговореного. За словами джерела, серед вимог Росії – виведення Україною військ зі своїх власних територій для того, щоб можна було оголосити перемир'я. Співрозмовник також зазначив, що були й інші "неприйнятні" вимоги.
  • Раніше стало відомо, що вперше за більш ніж три роки в Стамбулі розпочалися прямі переговори між Росією та Україною.
  • Повідомляли, що Росія відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським.
  • Також ЗМІ повідомляли, що росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною.

ЗеленськийТрампМакронМерц
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