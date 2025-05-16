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Зеленский и европейские лидеры вместе поговорили с Трампом

Евгений КизиловПятница, 16 мая 2025, 16:40
Зеленский и европейские лидеры вместе поговорили с Трампом
фото: телеграм-канал Зеленского

Президент Владимир Зеленский вместе с четырьмя европейскими лидерами поговорили по телефону с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде"

Детали: По его словам, в разговоре также участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск.

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Сам Зеленский сообщил в соцсетях, что во время этого разговора обсудили встречу в Стамбуле.

Прямая речь: "Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира, и важно, чтобы мир держался сильных позиций.

Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, должны быть сильные санкции. Давление на Россию должно сохраняться, пока Россия не будет готова завершать войну. Спасибо всем в мире, кто помогает".

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Напомним:

  • В турецком Стамбуле проходят мирные переговоры между делегациями Украины и РФ, в ходе которых россияне выдвинули ряд неприемлемых условий.
  • Sky News сообщает со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах, что Россия выдвинула требования, которые являются нереалистичными и выходят далеко за пределы ранее оговоренного. По словам источника, среди требований России - вывод Украиной войск с ее собственных территорий для того, чтобы можно было объявить перемирие. Собеседник также отметил, что были и другие "неприемлемые" требования.
  • Ранее стало известно, что впервые за более чем три года в Стамбуле начались прямые переговоры между Россией и Украиной.
  • Сообщалось, что Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.
  • Также СМИ сообщали, что россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной.

ЗеленскийТрампМакронМерц
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