Зеленский и европейские лидеры вместе поговорили с Трампом

Президент Владимир Зеленский вместе с четырьмя европейскими лидерами поговорили по телефону с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде"

Детали: По его словам, в разговоре также участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск.

Реклама:

Сам Зеленский сообщил в соцсетях, что во время этого разговора обсудили встречу в Стамбуле.

Прямая речь: "Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира, и важно, чтобы мир держался сильных позиций.

Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, должны быть сильные санкции. Давление на Россию должно сохраняться, пока Россия не будет готова завершать войну. Спасибо всем в мире, кто помогает".

РЕКЛАМА:

Напомним: