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ДБР: В Одесі екскерівник податкової купував люксові авто "зі знижкою" 5,3 млн грн

Українська правдаП'ятниця, 16 травня 2025, 17:30
ДБР: В Одесі екскерівник податкової купував люксові авто зі знижкою 5,3 млн грн
Justin Sullivan/Getty Images

У колишнього керівника Державної податкової служби в Одеській області виявили елітні автомобілі, придбані за заниженими цінами – йдеться про потенційно незаконне збагачення на суму понад 5,3 мільйона гривень.

Джерело: інформація Державного бюро розслідувань

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, родина ексчиновника придбала:

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  • Toyota Land Cruiser 200 (2018 рік випуску) за 300 тисяч гривень,
  • Audi RSQ8 (2020 рік) – за 1,4 мільйона.

Ринкова вартість обох авто на момент купівлі значно перевищувала сплачену суму.

Пізніше Audi RSQ8 було продано за ринковою ціною, а виручені кошти використано для купівлі ще одного елітного авто – BMW X7 xDrive.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання вказаних активів необґрунтованими.

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Суд уже наклав арешт на автомобілі Toyota Land Cruiser 200 та BMW X7 xDrive.

Передісторія: 

  • 9 травня правоохоронці затримали заступника ректора Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. За даними слідства, він, використовуючи службове становище та залучивши військових й працівників Національної академії, розпочав будівництво приватного будинку. 

ДБРОдеса
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