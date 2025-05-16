ДБР: В Одесі екскерівник податкової купував люксові авто "зі знижкою" 5,3 млн грн

У колишнього керівника Державної податкової служби в Одеській області виявили елітні автомобілі, придбані за заниженими цінами – йдеться про потенційно незаконне збагачення на суму понад 5,3 мільйона гривень.

Джерело: інформація Державного бюро розслідувань

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, родина ексчиновника придбала:

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Toyota Land Cruiser 200 (2018 рік випуску) за 300 тисяч гривень,

Audi RSQ8 (2020 рік) – за 1,4 мільйона.

Ринкова вартість обох авто на момент купівлі значно перевищувала сплачену суму.

Пізніше Audi RSQ8 було продано за ринковою ціною, а виручені кошти використано для купівлі ще одного елітного авто – BMW X7 xDrive.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання вказаних активів необґрунтованими.

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Суд уже наклав арешт на автомобілі Toyota Land Cruiser 200 та BMW X7 xDrive.

Передісторія: