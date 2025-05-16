ГБР: В Одессе экс-глава налоговой покупал люксовые авто со "скидкой" в 5,3 млн грн

У бывшего руководителя Государственной налоговой службы в Одесской области обнаружены элитные автомобили, приобретённые по заниженным ценам – речь идёт о потенциально незаконном обогащении на сумму свыше 5,3 миллиона гривен.

Источник: информация Государственного бюро расследований

Детали: Согласно материалам следствия, семья бывшего чиновника приобрела:

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Toyota Land Cruiser 200 (2018 года выпуска) за 300 тысяч гривен,

Audi RSQ8 (2020 года) – за 1,4 миллиона.

Рыночная стоимость обоих автомобилей на момент покупки значительно превышала уплаченные суммы.

Позже Audi RSQ8 была продана по рыночной цене, а вырученные средства использованы для приобретения ещё одного элитного автомобиля – BMW X7 xDrive.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал в Высший антикоррупционный суд иск о признании указанных активов необоснованными.

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Суд уже наложил арест на автомобили Toyota Land Cruiser 200 и BMW X7 xDrive.

Предыстория: