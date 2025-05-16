ГБР: В Одессе экс-глава налоговой покупал люксовые авто со "скидкой" в 5,3 млн грн
У бывшего руководителя Государственной налоговой службы в Одесской области обнаружены элитные автомобили, приобретённые по заниженным ценам – речь идёт о потенциально незаконном обогащении на сумму свыше 5,3 миллиона гривен.
Источник: информация Государственного бюро расследований
Детали: Согласно материалам следствия, семья бывшего чиновника приобрела:
- Toyota Land Cruiser 200 (2018 года выпуска) за 300 тысяч гривен,
- Audi RSQ8 (2020 года) – за 1,4 миллиона.
Рыночная стоимость обоих автомобилей на момент покупки значительно превышала уплаченные суммы.
Позже Audi RSQ8 была продана по рыночной цене, а вырученные средства использованы для приобретения ещё одного элитного автомобиля – BMW X7 xDrive.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал в Высший антикоррупционный суд иск о признании указанных активов необоснованными.
Суд уже наложил арест на автомобили Toyota Land Cruiser 200 и BMW X7 xDrive.
Предыстория:
- 9 мая правоохранители задержали заместителя ректора Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. По данным следствия, он, используя служебное положение и привлекая военных и сотрудников Академии, начал строительство частного дома.