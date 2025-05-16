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ГБР: В Одессе экс-глава налоговой покупал люксовые авто со "скидкой" в 5,3 млн грн

Украинская правдаПятница, 16 мая 2025, 17:30
ГБР: В Одессе экс-глава налоговой покупал люксовые авто со скидкой в 5,3 млн грн
Justin Sullivan/Getty Images

У бывшего руководителя Государственной налоговой службы в Одесской области обнаружены элитные автомобили, приобретённые по заниженным ценам – речь идёт о потенциально незаконном обогащении на сумму свыше 5,3 миллиона гривен.

Источник: информация Государственного бюро расследований

Детали: Согласно материалам следствия, семья бывшего чиновника приобрела:

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  • Toyota Land Cruiser 200 (2018 года выпуска) за 300 тысяч гривен,
  • Audi RSQ8 (2020 года) – за 1,4 миллиона.

Рыночная стоимость обоих автомобилей на момент покупки значительно превышала уплаченные суммы.

Позже Audi RSQ8 была продана по рыночной цене, а вырученные средства использованы для приобретения ещё одного элитного автомобиля – BMW X7 xDrive.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал в Высший антикоррупционный суд иск о признании указанных активов необоснованными.

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Суд уже наложил арест на автомобили Toyota Land Cruiser 200 и BMW X7 xDrive.

Предыстория:

  • 9 мая правоохранители задержали заместителя ректора Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. По данным следствия, он, используя служебное положение и привлекая военных и сотрудников Академии, начал строительство частного дома.

ГБРОдесса
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