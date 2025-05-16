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Україна і РФ домовились про нові переговори – МЗС Туреччини

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 16 травня 2025, 17:56
Україна і РФ домовились про нові переговори – МЗС Туреччини
фото: Getty Images

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що українська та російська делегації в Стамбулі висловили "принципову" готовність поновити переговори про мир.

Джерело: Фідан написав на Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи українсько-російські переговори, Фідан – який був присутній на них – заявив про "важливий день для миру у світі".

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Він перелічив опубліковані раніше домовленості – про обмін полонених "як захід для зміцнення довіри" та "письмове узгодження з іншою стороною умов, які уможливлять досягнення перемир'я".

"Сторони також домовилися про принципову готовність до поновлення переговорів", – анонсував очільник МЗС Туреччини.

Нагадаємо, 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.

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За підсумками переговорів очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що в ході них обговорювались припинення вогню і гуманітарні питання, а також можлива зустріч на рівні лідерів.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи перебіг переговорів між російською і українською делегаціями в турецькому Стамбулі, назвав неприйнятною позицію РФ.

переговориУкраїнаРосіяТуреччина
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