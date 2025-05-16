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Украина и РФ договорились о новых переговорах – МИД Турции

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 16 мая 2025, 17:56
Украина и РФ договорились о новых переговорах – МИД Турции
фото: Getty Images

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что украинская и российская делегации в Стамбуле выразили "принципиальную" готовность возобновить переговоры о мире.

Источник: Фидан написал на Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: Комментируя украинско-российские переговоры, Фидан, который присутствовал на них, заявил о "важном дне для мира во всем мире".

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Он перечислил опубликованные ранее договоренности – об обмене пленными "как мере для укрепления доверия" и "письменном согласовании с другой стороной условий, которые позволят достичь перемирия".

"Стороны также договорились о принципиальной готовности к возобновлению переговоров", – анонсировал глава МИД Турции.

Напомним, 16 мая впервые более чем за три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.

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По итогам переговоров глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе них обсуждались прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможная встреча на уровне лидеров.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя ход переговоров между российской и украинской делегациями в турецком Стамбуле, назвал неприемлемой позицию РФ.

переговорыУкраинаРосcияТурция
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