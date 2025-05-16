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Орбан хоче поскаржитись Рютте на Україну

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловП'ятниця, 16 травня 2025, 18:15
Орбан хоче поскаржитись Рютте на Україну
Віктор Орбан. Фото: Getty Images

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан збирається під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте поскаржитись на Україну та її "неприйнятні" дії.

Джерело: заяву угорського прем’єра наводить Magyar Nemzet, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Орбан розповів, що має намір "чітко висловити занепокоєння Угорщини щодо України".

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На думку прем'єр-міністра Угорщини, безпрецедентним є те, що держава, яка не є членом НАТО, прагнучи до добрих відносин з Альянсом, "проводить скоординовану, фінансовану та організовану кампанію з дискредитації держави-члена НАТО".

Орбан назвав "неприйнятними" дії України.

Він стверджує, що те, що він називає нападками на Угорщину, є "частиною свідомої, добре скоординованої, організованої, фінансованої кампанії з дискредитації, за якою стоїть українська спецслужба".

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На думку Орбана, Київ "зайшов занадто далеко", і настав час, щоб НАТО дало чітку відповідь.

"Це неприйнятно, НАТО не може цього терпіти", – заявив Віктор Орбан, зазначивши, що саме тому він хоче оцінити, як керівництво Альянсу ставиться до цієї ситуації.

Як відомо, нове загострення в українсько-угорських відносинах почалось після того, як Служба безпеки України заявила про викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті.

Згодом Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві. Україна у відповідь оголосила про видворення двох угорських дипломатів.

Також стало відомо, що у Будапешті затримали громадянина України, який раніше працював дипломатом, згодом його депортували.

Читайте також статтю "ЄвроПравди": Український план Орбана. Як угорський лідер хоче використати Україну для перемоги на виборах

ОрбанУкраїнаНАТОУгорщина
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