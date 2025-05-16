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Орбан хочет пожаловаться Рютте на Украину

Ирина Кутелева, Евгений КизиловПятница, 16 мая 2025, 18:15
Орбан хочет пожаловаться Рютте на Украину
Виктор Орбан. Фото: Getty Images

Премьер Венгрии Виктор Орбан собирается во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте пожаловаться на Украину и ее "неприемлемые" действия.

Источник: заявление венгерского премьера приводит Magyar Nemzet, сообщает "Европейская правда"

Детали: Орбан рассказал, что намерен "четко выразить обеспокоенность Венгрии относительно Украины".

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По мнению премьер-министра Венгрии, беспрецедентным является то, что государство, которое не является членом НАТО, стремясь к хорошим отношениям с Альянсом, "проводит скоординированную, финансируемую и организованную кампанию по дискредитации государства-члена НАТО".

Орбан назвал "неприемлемыми" действия Украины.

Он утверждает, что то, что он называет нападками на Венгрию, является "частью сознательной, хорошо скоординированной, организованной, финансируемой кампании по дискредитации, за которой стоит украинская спецслужба".

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По мнению Орбана, Киев "зашел слишком далеко", и пришло время, чтобы НАТО дало четкий ответ.

"Это неприемлемо, НАТО не может этого терпеть", – заявил Виктор Орбан, отметив, что именно поэтому он хочет оценить, как руководство Альянса относится к этой ситуации.

Как известно, новое обострение в украинско-венгерских отношениях началось после того, как Служба безопасности Украины заявила о разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность на Закарпатье.

Впоследствии Будапешт заявил, что выдворяет двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Украина в ответ объявила о выдворении двух венгерских дипломатов.

Также стало известно, что в Будапеште задержали гражданина Украины, который ранее работал дипломатом, впоследствии его депортировали.

ОрбанУкраинаНАТОВенгрия
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