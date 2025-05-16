У МЗС України підтвердили, що від Росії на перемовинах лунали неприйнятні вимоги

Під час переговорів у Стамбулі у пʼятницю російська сторона озвучила неприйнятні для України заяви.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий сказав журналістам у Стамбулі, передає "Європейська правда"

Деталі: Тихий сказав, що на переговорах "російська делегація висловила низку речей, які ми вважаємо неприйнятними". Він, однак, відмовився говорити, які саме.

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"У нас великий досвід усіх видів переговорів з росіянами, повірте. З 2014 року було багато раундів. Тому я б сказав, що українська делегація знає, як ставитись до всього, що може бути висловлено з того боку", – запевнив речник МЗС.

Він також сказав, що українська делегація "чудово впоралась" із переговорами, і "наша позиція залишилась незмінною".

Раніше українське джерело повідомило ЗМІ, що Москва висунула "нереалістичні" і такі, що "виходять за рамки всього, що коли-небудь обговорювалося", вимоги під час переговорів.

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Повідомляли, що серед вимог Росії – виведення українських військ з її власних територій для того, щоб можна було оголосити перемир'я.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи перебіг переговорів між російською і українською делегаціями в турецькому Стамбулі, назвав неприйнятною позицію РФ.