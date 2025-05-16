В МИД Украины подтвердили, что от России на переговорах звучали неприемлемые требования

Во время переговоров в Стамбуле в пятницу российская сторона озвучила неприемлемые для Украины заявления.

Источник: спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий сказал журналистам в Стамбуле, передает "Европейская правда"

Детали: Тихий сказал, что на переговорах "российская делегация высказала ряд вещей, которые мы считаем неприемлемыми". Он, однако, отказался говорить, какие именно.

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"У нас большой опыт всех видов переговоров с россиянами, поверьте. С 2014 года было много раундов. Поэтому я бы сказал, что украинская делегация знает, как относиться ко всему, что может быть сказано с той стороны", – заверил спикер МИД.

Он также сказал, что украинская делегация "прекрасно справилась" с переговорами, и "наша позиция осталась неизменной".

Ранее украинский источник сообщил СМИ, что Москва выдвинула „нереалистичные" и "выходящие за рамки всего, что когда-либо обсуждалось" требования во время переговоров.

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Сообщалось, что среди требований России – вывод украинских войск с ее собственных территорий для того, чтобы можно было объявить перемирие.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя ход переговоров между российской и украинской делегациями в турецком Стамбуле, назвал неприемлемой позицию РФ.