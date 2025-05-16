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Польський прем'єр після розмови з Трампом чекає на "дуже важкі дні"

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловП'ятниця, 16 травня 2025, 20:01
Польський прем'єр після розмови з Трампом чекає на дуже важкі дні
фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, поговоривши з президентом США Дональдом Трампом, припустив, що попереду можуть бути "дуже важкі дні".

Джерело: заяву очільника польського уряду наводить RMF24, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Туск нагадав, що РФ вимагала, щоб на переговорах не було представників США, а також назвав російські умови, неприйнятними "не тільки для України, але й для всіх нас".

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Він підкреслив, що європейські політики продовжуватимуть працювати над миром в Україні.

Польський прем’єр додав, що головним завданням буде збереження єдності Європи та США в цьому питанні.

"Ми не приховуємо, що позицію Росії важко назвати конструктивною. Нас, ймовірно, чекають дуже важкі дні", – зазначив він.

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Як відомо, президент Володимир Зеленський 16 травня разом з очільниками Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі провів спільну телефонну розмову з Дональдом Трампом.

За підсумками розмови Зеленський наголосив, що тиск на Росію має зберігатись, доки вона не буде готова завершувати війну.

Нагадаємо, 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.

Українська делегація розповіла, що обговорювали припинення вогню, гуманітарні питання та потенційну зустріч лідерів України і РФ.

ЗМІ повідомляли, що росіяни на переговорах висунули низку завідомо неприйнятних умов Україні.

ПольщаТрамппереговориТуреччина
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