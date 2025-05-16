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Польский премьер после разговора с Трампом ждет "очень тяжелые дни"

Ирина Кутелева, Евгений КизиловПятница, 16 мая 2025, 20:01
Польский премьер после разговора с Трампом ждет очень тяжелые дни
фото: Getty Images

Премьер-министр Польши Дональд Туск, поговорив с президентом США Дональдом Трампом, предположил, что впереди могут быть "очень тяжелые дни".

Источник: заявление главы польского правительства приводит RMF24, сообщает "Европейская правда"

Детали: Туск напомнил, что РФ требовала, чтобы на переговорах не было представителей США, а также назвал российские условия, неприемлемыми "не только для Украины, но и для всех нас".

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Он подчеркнул, что европейские политики будут продолжать работать над миром в Украине.

Польский премьер добавил, что главной задачей будет сохранение единства Европы и США в этом вопросе.

"Мы не скрываем, что позицию России трудно назвать конструктивной. Нас, вероятно, ждут очень тяжелые дни", – отметил он.

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Как известно, президент Владимир Зеленский 16 мая вместе с руководителями Франции, Германии, Великобритании и Польши провел совместный телефонный разговор с Дональдом Трампом.

По итогам разговора Зеленский отметил, что давление на Россию должно сохраняться, пока она не будет готова завершать войну.

Напомним, 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.

Украинская делегация рассказала, что обсуждали прекращение огня, гуманитарные вопросы и потенциальную встречу лидеров Украины и РФ.

СМИ сообщали, что россияне на переговорах выдвинули ряд заведомо неприемлемых условий Украине.

ПольшаТрамппереговорыТурция
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