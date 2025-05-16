Через обстріли Куп’янського району на Харківщині 4 людей отримали поранення
П'ятниця, 16 травня 2025, 21:53
Російська армія 16 травня обстріляла Куп’янськ та село Кутьківка Купʼянського району на Харківщині, унаслідок цього четверо людей отримали поранення.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 травня близько 13:00 російська армія здійснила обстріл м. Купʼянськ. Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків. Поранення отримав 59-річний чоловік – його доставлено до лікарні. Попередньо встановлено, що окупанти обстріляли місто з РСЗВ "Град"".
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Деталі: Близько 14:30 росіяни атакували село Кутьківка Купʼянського району. Вибухові поранення отримали двоє чоловіків і жінка.
Орієнтовно о 14:20 російський FPV-дрон знову вдарив по Купʼянську, там пошкоджено приватне домоволодіння.