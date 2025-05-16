Из-за обстрелов Купянского района Харьковской области 4 человека получили ранения

Российская армия 16 мая обстреляла Купянск и село Кутьковка Купянского района Харьковской области, в результате этого четыре человека получили ранения.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "Досудебным расследованием установлено, что 16 мая около 13:00 российская армия осуществила обстрел г. Купянск. Повреждены по меньшей мере 10 частных домов. Ранения получил 59-летний мужчина – он доставлен в больницу. Предварительно установлено, что оккупанты обстреляли город из РСЗО "Град"".

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Детали: Около 14:30 россияне атаковали село Кутьковка Купянского района. Взрывные ранения получили двое мужчин и женщина.

Ориентировочно в 14:20 российский FPV-дрон снова ударил по Купянску, там повреждено частное домовладение.