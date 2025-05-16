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Макрон: Лідери ЄС мали змогу брати участь у переговорах України і РФ в режимі реального часу

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 16 травня 2025, 22:10
Макрон: Лідери ЄС мали змогу брати участь у переговорах України і РФ в режимі реального часу
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час саміту Європейського політичного співтовариства в Албанії. LUDOVIC MARIN/AFP via Getty I

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчими днями президент США Дональд Трамп може звʼязатись із російською стороною, аби визначити подальші кроки для наближення завершення війни Росії проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Макрона на пресконференції в Тирані у пʼятницю

Деталі: За словами Макрона, представники європейських країн були на постійному звʼязку з українською переговорною групою в Туреччині й "мали змогу брати участь у дискусії в режимі реального часу".

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"Президент Трамп має намір провести переговори з російською стороною в найближчі години чи дні, аби зʼясувати, що сталось, і спробувати визначити подальший шлях", – додав він.

Французький президент відмовився говорити, якими можуть бути кроки щодо Росії, яка відмовилась від припинення вогню, але наголосив, що повторення ситуації з переговорами у 2022 році бути не може.

"Очевидно те, що відмова Росії від припинення вогню і від зустрічі на високому рівні є неприйнятною для всіх нас і неприйнятною у світлі пропозиції США… У певний момент це має викликати відповідь", – вважає Макрон.

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Нагадаємо, 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.

За даними ЗМІ, росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також висунули низку заздалегідь неприйнятних умов Україні.

За підсумками переговорів очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що в ході них обговорювались припинення вогню і гуманітарні питання, а також можлива зустріч на рівні лідерів.

МакронЄСпереговори
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