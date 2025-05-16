Макрон: Лідери ЄС мали змогу брати участь у переговорах України і РФ в режимі реального часу
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчими днями президент США Дональд Трамп може звʼязатись із російською стороною, аби визначити подальші кроки для наближення завершення війни Росії проти України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Макрона на пресконференції в Тирані у пʼятницю
Деталі: За словами Макрона, представники європейських країн були на постійному звʼязку з українською переговорною групою в Туреччині й "мали змогу брати участь у дискусії в режимі реального часу".
"Президент Трамп має намір провести переговори з російською стороною в найближчі години чи дні, аби зʼясувати, що сталось, і спробувати визначити подальший шлях", – додав він.
Французький президент відмовився говорити, якими можуть бути кроки щодо Росії, яка відмовилась від припинення вогню, але наголосив, що повторення ситуації з переговорами у 2022 році бути не може.
"Очевидно те, що відмова Росії від припинення вогню і від зустрічі на високому рівні є неприйнятною для всіх нас і неприйнятною у світлі пропозиції США… У певний момент це має викликати відповідь", – вважає Макрон.
Нагадаємо, 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.
За даними ЗМІ, росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також висунули низку заздалегідь неприйнятних умов Україні.
За підсумками переговорів очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що в ході них обговорювались припинення вогню і гуманітарні питання, а також можлива зустріч на рівні лідерів.