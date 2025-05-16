Макрон: У лидеров ЕС была возможность участвовать в переговорах Украины и РФ в режиме реального времени

Премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время саммита Европейского политического сообщества в Албании. LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие дни президент США Дональд Трамп может связаться с российской стороной, чтобы определить дальнейшие шаги для приближения завершения войны России против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Макрона на пресс-конференции в Тиране в пятницу

Детали: По словам Макрона, представители европейских стран были на постоянной связи с украинской переговорной группой в Турции и "имели возможность участвовать в дискуссии в режиме реального времени".

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"Президент Трамп намерен провести переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни, чтобы выяснить, что произошло, и попытаться определить дальнейший путь", – добавил он.

Французский президент отказался говорить, какими могут быть шаги в отношении России, которая отказалась от прекращения огня, но подчеркнул, что повторения ситуации с переговорами в 2022 году быть не может.

"Очевидно, что отказ России от прекращения огня и от встречи на высоком уровне неприемлем для всех нас и неприемлем в свете предложения США... В определенный момент это должно вызвать ответ", – считает Макрон.

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Напомним, 16 мая впервые более чем за три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.

По данным СМИ, россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд заведомо неприемлемых условий Украине.

По итогам переговоров глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе них обсуждались прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможная встреча на уровне лидеров.