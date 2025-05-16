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План Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження перемовин 2022 року зазнав поразки – Сибіга

Тетяна ОлійникП'ятниця, 16 травня 2025, 23:55
План Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження перемовин 2022 року зазнав поразки – Сибіга
Фото - МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підбив підсумки зустрічі української делегації з представниками РФ, заявивши, що зустріч у Стамбулі не може та не буде слугувати виправданням того, аби не посилювати тиск на Росію.

Джерело: Сибіга у Facebook

Пряма мова: "Якщо відсунути вбік всі російські нісенітниці, псевдоісторичні заяви, провокації та інше, в сухому залишку маємо таке: 1000 наших людей – вдалося домовитися про повернення. Це 1000 щасливих сімей. Вже навіть лише заради цього все це мало сенс. Припинення вогню – ця делегація не мала достатніх повноважень".

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Деталі: Міністр наголосив, що Володимиру Путіну варто перестати уникати зустрічі з Володимиром Зеленським.

Крім того, він зауважив, що "план Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки, бо це вже абсолютно нова динаміка, нова точка відліку".

Пряма мова: "Зараз інші умови та реалії. І ключовим є фактор США та мирних зусиль президента Дональда Трампа. Україна продовжить триматися своєї лінії та досягати своїх результатів. Повертати людей, додавати тиші, безпеки та миру. Це ключовий пріоритет. І посилення України та нашої обороноздатності триває та триватиме. Це головне".

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Що передувало: 

  • 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.
  • За підсумками переговорів очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що в ході них обговорювались припинення вогню і гуманітарні питання, а також можлива зустріч на рівні лідерів.
  • Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий сказав журналістам у Стамбулі, що на переговорах "російська делегація висловила низку речей, які ми вважаємо неприйнятними". Він, однак, відмовився говорити, які саме.

ПутінМЗСпереговори
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