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План Путина представить встречу в Стамбуле как продолжение переговоров 2022 года потерпел поражение – Сибига

Татьяна ОлейникПятница, 16 мая 2025, 23:55
План Путина представить встречу в Стамбуле как продолжение переговоров 2022 года потерпел поражение – Сибига
Фото - МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подвел итоги встречи украинской делегации с представителями РФ, заявив, что встреча в Стамбуле не может и не будет служить оправданием того, чтобы не усиливать давление на Россию.

Источник: Сибига в Facebook

Прямая речь: "Если отодвинуть в сторону все российские глупости, псевдоисторические заявления, провокации и прочее, в сухом остатке имеем следующее: 1000 наших людей – удалось договориться о возвращении. Это 1000 счастливых семей. Уже даже только ради этого все это имело смысл. Прекращение огня – эта делегация не имела достаточных полномочий".

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Детали: Министр отметил, что Владимиру Путину стоит перестать избегать встречи с Владимиром Зеленским.

Кроме того, он отметил, что "план Путина представить встречу в Стамбуле как продолжение марта 2022 года потерпел поражение, потому что это уже совершенно новая динамика, новая точка отсчета".

Прямая речь: "Сейчас другие условия и реалии. И ключевым является фактор США и мирных усилий президента Дональда Трампа. Украина продолжит держаться своей линии и достигать своих результатов. Возвращать людей, добавлять тишины, безопасности и мира. Это ключевой приоритет. И усиление Украины и нашей обороноспособности продолжается и будет продолжаться. Это главное".

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Что предшествовало: 

  • 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.
  • По итогам переговоров глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе них обсуждались прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможная встреча на уровне лидеров.
  • Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий сказал журналистам в Стамбуле, что на переговорах "российская делегация выразила ряд вещей, которые мы считаем неприемлемыми". Он, однако, отказался говорить, какие именно.

ПутинМИДпереговоры
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