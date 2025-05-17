Прем’єр Словенії пропонує розширити визначення оборонних витрат, аби виконати вимоги НАТО

Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб закликав до розширення визначення поняття "витрати на оборону", що, на його думку, допоможе виконати вимоги США щодо збільшення витрат на безпеку в межах НАТО.

Джерело: Голоб в інтервʼю Bloomberg, передає "Європейська правда"

Деталі: Голоб заявив, що Словенія і ще кілька держав НАТО обʼєднались, аби просувати єдину методологію розрахунку витрат на оборону в найближчі тижні і представити пропозицію генсеку Альянсу Марку Рютте.

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Словенський премʼєр зауважив, що НАТО наразі не має єдиного стандарту щодо того, що вважається видатками на безпеку.

Словенія підтримає пропозицію включити інвестиції в оборонну промисловість ЄС до цього визначення, зазначив він.

"Ми не можемо дозволити собі витрачати 5% ВВП на оборону і залишатися конкурентоспроможними, якщо не зможемо поєднати ці дві сфери", – сказав Голоб.

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