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Прем’єр Словенії пропонує розширити визначення оборонних витрат, аби виконати вимоги НАТО

Олег Павлюк, Іван Д'яконовСубота, 17 травня 2025, 02:21
Прем’єр Словенії пропонує розширити визначення оборонних витрат, аби виконати вимоги НАТО
Роберт Голоб. Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб закликав до розширення визначення поняття "витрати на оборону", що, на його думку, допоможе виконати вимоги США щодо збільшення витрат на безпеку в межах НАТО.

Джерело: Голоб в інтервʼю Bloomberg, передає "Європейська правда"

Деталі: Голоб заявив, що Словенія і ще кілька держав НАТО обʼєднались, аби просувати єдину методологію розрахунку витрат на оборону в найближчі тижні і представити пропозицію генсеку Альянсу Марку Рютте.

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Словенський премʼєр зауважив, що НАТО наразі не має єдиного стандарту щодо того, що вважається видатками на безпеку.

Словенія підтримає пропозицію включити інвестиції в оборонну промисловість ЄС до цього визначення, зазначив він.

"Ми не можемо дозволити собі витрачати 5% ВВП на оборону і залишатися конкурентоспроможними, якщо не зможемо поєднати ці дві сфери", – сказав Голоб.

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Передісторія:

  • За даними ЗМІ, НАТО розробляє план, аби виконати вимоги Трампа щодо 5% ВВП на оборону.
  • Генсек НАТО Марк Рютте просуває ідею погодження нової цілі в 3,5% ВВП протягом наступних семи років, а також додаткових 1,5% на ширші витрати, пов’язані з обороною.

СловеніяНАТО
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