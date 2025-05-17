Прем’єр Словенії пропонує розширити визначення оборонних витрат, аби виконати вимоги НАТО
Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб закликав до розширення визначення поняття "витрати на оборону", що, на його думку, допоможе виконати вимоги США щодо збільшення витрат на безпеку в межах НАТО.
Джерело: Голоб в інтервʼю Bloomberg, передає "Європейська правда"
Деталі: Голоб заявив, що Словенія і ще кілька держав НАТО обʼєднались, аби просувати єдину методологію розрахунку витрат на оборону в найближчі тижні і представити пропозицію генсеку Альянсу Марку Рютте.
Словенський премʼєр зауважив, що НАТО наразі не має єдиного стандарту щодо того, що вважається видатками на безпеку.
Словенія підтримає пропозицію включити інвестиції в оборонну промисловість ЄС до цього визначення, зазначив він.
"Ми не можемо дозволити собі витрачати 5% ВВП на оборону і залишатися конкурентоспроможними, якщо не зможемо поєднати ці дві сфери", – сказав Голоб.
Передісторія:
- За даними ЗМІ, НАТО розробляє план, аби виконати вимоги Трампа щодо 5% ВВП на оборону.
- Генсек НАТО Марк Рютте просуває ідею погодження нової цілі в 3,5% ВВП протягом наступних семи років, а також додаткових 1,5% на ширші витрати, пов’язані з обороною.