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Премьер Словении предлагает расширить определение оборонных расходов, чтобы выполнить требования НАТО

Олег Павлюк, Иван ДьяконовСуббота, 17 мая 2025, 02:21
Премьер Словении предлагает расширить определение оборонных расходов, чтобы выполнить требования НАТО
Роберт Голоб. Фото: Getty Images

Премьер-министр Словении Роберт Голоб призвал к расширению определения понятия "расходы на оборону", что, по его мнению, поможет выполнить требования США по увеличению расходов на безопасность в рамках НАТО.

Источник: Голоб в интервью Bloomberg, передает "Европейская правда"

Детали: Голоб заявил, что Словения и еще несколько государств НАТО объединились, чтобы продвигать единую методологию расчета расходов на оборону в ближайшие недели и представить предложение генсеку Альянса Марку Рютте.

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Словенский премьер отметил, что НАТО пока не имеет единого стандарта относительно того, что считается расходами на безопасность.

Словения поддержит предложение включить инвестиции в оборонную промышленность ЕС в это определение, отметил он.

"Мы не можем позволить себе тратить 5% ВВП на оборону и оставаться конкурентоспособными, если не сможем совместить эти две сферы", – сказал Голоб.

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Предыстория:

  • По данным СМИ, НАТО разрабатывает план, чтобы выполнить требования Трампа по 5% ВВП на оборону.
  • Генсек НАТО Марк Рютте продвигает идею согласования новой цели в 3,5% ВВП в течение следующих семи лет, а также дополнительных 1,5% на более широкие расходы, связанные с обороной.

СловенияНАТО
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