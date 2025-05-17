На Сумщині російські військові атакували рейсовий автобус: 9 загиблих, 4 поранених
Субота, 17 травня 2025, 07:14
Поблизу міста Білопілля Сумської області російські війська атакували рейсовий автобус безпілотником типу "Ланцет". За попередньою інформацією, загинули дев’ятеро людей, ще четверо – поранені.
Джерело: Голова Сумської обласної державної адміністрації Олег Григоров
Пряма мова: "Ворог вдарив по цивільному транспорту. Постраждали пасажири.
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На місце події терміново виїхали медики та рятувальні служби. Постраждалим надають допомогу".
Згодом Григоров повідомив про вісьмох загиблих і пʼятьох поранених.
Оновлено: За інформацією Національної поліції України, внаслідок російського удару загинули дев’ятеро людей, ще четверо отримали поранення.