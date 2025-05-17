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На Сумщині російські військові атакували рейсовий автобус: 9 загиблих, 4 поранених

Іван Д'яконовСубота, 17 травня 2025, 07:14
На Сумщині російські військові атакували рейсовий автобус: 9 загиблих, 4 поранених
Фото: Нацполіція

Поблизу міста Білопілля Сумської області російські війська атакували рейсовий автобус безпілотником типу "Ланцет". За попередньою інформацією, загинули дев’ятеро людей, ще четверо – поранені.

Джерело: Голова Сумської обласної державної адміністрації Олег Григоров

Пряма мова: "Ворог вдарив по цивільному транспорту. Постраждали пасажири.

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На місце події терміново виїхали медики та рятувальні служби. Постраждалим надають допомогу".

Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція

Згодом Григоров повідомив про вісьмох загиблих і пʼятьох поранених. 

Оновлено: За інформацією Національної поліції України, внаслідок російського удару загинули дев’ятеро людей, ще четверо отримали поранення. 

Сумська областьжертвиросійсько-українська війна
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