На Сумщине российские военные атаковали рейсовый автобус: 9 погибших, 4 раненых

Вблизи города Белополье Сумской области российские войска атаковали беспилотником рейсовый автобус. По предварительной информации, восемь человек погибли, пятеро ранены.

Источник: Председатель Сумской областной государственной администрации Олег Григоров

Прямая речь: "Враг ударил по гражданскому транспорту. Пострадали пассажиры.

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На место происшествия срочно выехали медики и спасательные службы. Пострадавшим оказывают помощь".

Фото: Нацполиция

Позже Григоров сообщил о восьми погибших и пяти раненых.

Обновлено: По информации Национальной полиции Украины, в результате российского удара погибли девять человек, еще четверо получили ранения.