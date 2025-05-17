На Сумщине российские военные атаковали рейсовый автобус: 9 погибших, 4 раненых
Суббота, 17 мая 2025, 07:14
Вблизи города Белополье Сумской области российские войска атаковали беспилотником рейсовый автобус. По предварительной информации, восемь человек погибли, пятеро ранены.
Источник: Председатель Сумской областной государственной администрации Олег Григоров
Прямая речь: "Враг ударил по гражданскому транспорту. Пострадали пассажиры.
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На место происшествия срочно выехали медики и спасательные службы. Пострадавшим оказывают помощь".
Позже Григоров сообщил о восьми погибших и пяти раненых.
Обновлено: По информации Национальной полиции Украины, в результате российского удара погибли девять человек, еще четверо получили ранения.