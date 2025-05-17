ЗСУ за добу відмінусували 910 окупантів – Генштаб
Субота, 17 травня 2025, 07:25
За минулу добу російська армія втратила 910 солдатів та понад 140 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.05.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 972 600 (+910) осіб;
- танків – 10 831 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 22 553 (+7) од;
- артилерійських систем – 27 942 (+34) од;
- РСЗВ – 1 386 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 278 (+155) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48 809 (+96) од;
Дані уточнюються.