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ЗСУ за добу відмінусували 910 окупантів – Генштаб

Іван Д'яконовСубота, 17 травня 2025, 07:25
ЗСУ за добу відмінусували 910 окупантів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу російська армія втратила 910 солдатів та понад 140 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.05.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 972 600 (+910) осіб;
  • танків – 10 831 (+6) од;
  • бойових броньованих машин – 22 553 (+7) од;
  • артилерійських систем – 27 942 (+34) од;
  • РСЗВ – 1 386 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 278 (+155) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48 809 (+96) од;

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштабросійсько-українська війна
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