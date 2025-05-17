Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за сутки отминусовали более 910 оккупантов – Генштаб

Иван ДьяконовСуббота, 17 мая 2025, 07:25
ВСУ за сутки отминусовали более 910 оккупантов – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки российская армия потеряла 910 солдат и более 140 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.05.25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 972 600 (+910) человек;
  • танков – 10 831 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин – 22 553 (+7) ед;
  • артиллерийских систем – 27 942 (+34) ед;
  • РСЗО – 1 386 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 36 278 (+155) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 48 809 (+96) ед;

Данные уточняются.

потери в войнеГенштаброссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоНа Сумщине российские военные атаковали рейсовый автобус: 9 погибших, 4 раненых
Bloomberg обнародовал ультимативные требования России на переговорах в Стамбуле
США и Европа близки к переговорам о частичном выводе американский войск с континента
Польский премьер после разговора с Трампом ждет "очень тяжелые дни"
ЕС усилит 17-й пакет санкций против России еще тремя видами наказаний
Экс-посол США в Украине признала, что решила уволиться из-за Трампа
Все новости...
потери в войне
В Украину вернули тела 909 павших воинов
ВСУ за сутки обезвредили 1 100 оккупантов и 32 ББМ
Потери РФ превысили 970 тысяч в живой силе – Генштаб
Последние новости
07:25
ВСУ за сутки отминусовали более 910 оккупантов – Генштаб
07:14
ОбновленоНа Сумщине российские военные атаковали рейсовый автобус: 9 погибших, 4 раненых
06:58
Тысячи людей в Секторе Газа оказались на грани голода из-за блокады Израиля
06:14
Венгерский чиновник искал в США информацию для давления на оппозицию перед выборами – Reuters
05:31
ООН обвиняет Индию в жестоком обращении с беженцами: десятки людей выбросили в море
03:57
Трамп не считает Путина препятствием миру и раскритиковал Зеленского
03:30
Какая зелень полезна для организма и как ее употреблять в пищу: советы
02:21
Премьер Словении предлагает расширить определение оборонных расходов, чтобы выполнить требования НАТО
01:52
Определилась символическая сборная розыгрыша Кубка Украины по футболу сезона 2024/25
01:17
Как пережить разрыв отношений: 5 этапов горения
Все новости...
Реклама:
Реклама: