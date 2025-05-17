ВСУ за сутки отминусовали более 910 оккупантов – Генштаб
Суббота, 17 мая 2025, 07:25
За минувшие сутки российская армия потеряла 910 солдат и более 140 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.05.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 972 600 (+910) человек;
- танков – 10 831 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 22 553 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 27 942 (+34) ед;
- РСЗО – 1 386 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 36 278 (+155) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 48 809 (+96) ед;
Данные уточняются.