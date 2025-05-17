Росія вбила ще двох та поранила 13 цивільних на Херсонщині

Через російську агресію протягом 16-17 травня дві людини загинули, ще 13 - дістали поранення.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: За даними влади, російські військові били по критичній та залізничній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків.

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Також окупанти понівечили автомобільну заправну станцію, стільникові вежі, газопроводи, господарчі споруди; влучили у вантажівку гуманітарної допомоги та приватні автомобілі.