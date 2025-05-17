Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія вбила ще двох та поранила 13 цивільних на Херсонщині

Роман ПетренкоСубота, 17 травня 2025, 08:28
Росія вбила ще двох та поранила 13 цивільних на Херсонщині
фото: ОВА

Через російську агресію протягом 16-17 травня дві людини загинули, ще 13 -  дістали поранення.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: За даними влади, російські військові били по критичній та залізничній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2  багатоповерхівки та 10  приватних будинків.

Реклама:

Також окупанти понівечили автомобільну заправну станцію, стільникові вежі, газопроводи, господарчі споруди; влучили у вантажівку гуманітарної допомоги та приватні автомобілі.

Херсонська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ОновленоНа Сумщині російські військові атакували рейсовий автобус: 9 загиблих, 4 поранених
Bloomberg оприлюднив ультимативні вимоги Росії на переговорах у Стамбулі
США і Європа близькі до переговорів про часткове виведення американський військ з континенту
Польський прем'єр після розмови з Трампом чекає на "дуже важкі дні"
ЄС посилить 17-й пакет санкцій проти Росії ще трьома видами покарань
Експосол США в Україні визнала, що вирішила звільнитись через Трампа
Усі новини...
Херсонська область
У Херсоні під обстріл потрапили працівники МВА, є поранений, у Бериславі окупанти убили чоловіка
На Херсонщині росіяни атакували 71-річного чоловіка з дрона
Росіяни атакували з дрона авто з гуманітарною допомогою на Херсонщині: поранено водія
Останні новини
08:45
Окупанти у п’ятницю атакували 112 КАБами
08:40
текстSilovoki: Ukrainian Edition - Михайло Дубинянський
08:28
Росія вбила ще двох та поранила 13 цивільних на Херсонщині
07:25
ЗСУ за добу відмінусували 910 окупантів – Генштаб
07:14
ОновленоНа Сумщині російські військові атакували рейсовий автобус: 9 загиблих, 4 поранених
06:58
Тисячі людей у Секторі Гази опинилися на межі голоду через блокаду Ізраїлю
06:14
Угорський урядовець шукав у США інформацію для тиску на опозицію перед виборами – Reuters
05:31
ООН звинувачує Індію в жорстокому поводженні з біженцями: десятки людей викинули в море
03:57
Трамп не вважає Путіна перешкодою миру і розкритикував Зеленського
03:30
Яка зелень корисна для організму та як її споживати: поради
Усі новини...
Реклама:
Реклама: