Россия убила еще двух и ранила 13 гражданских на Херсонщине

Из-за российской агрессии в течение 16-17 мая два человека погибли, еще 13 - получили ранения.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: По данным властей, российские военные били по критической и железнодорожной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 10 частных домов.

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Также оккупанты изуродовали автомобильную заправочную станцию, сотовые вышки, газопроводы, хозяйственные постройки; попали в грузовик гуманитарной помощи и частные автомобили.