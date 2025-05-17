Россия убила еще двух и ранила 13 гражданских на Херсонщине
Суббота, 17 мая 2025, 08:28
Из-за российской агрессии в течение 16-17 мая два человека погибли, еще 13 - получили ранения.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: По данным властей, российские военные били по критической и железнодорожной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 10 частных домов.
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Также оккупанты изуродовали автомобильную заправочную станцию, сотовые вышки, газопроводы, хозяйственные постройки; попали в грузовик гуманитарной помощи и частные автомобили.