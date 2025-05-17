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Россия убила еще двух и ранила 13 гражданских на Херсонщине

Роман ПетренкоСуббота, 17 мая 2025, 08:28
Россия убила еще двух и ранила 13 гражданских на Херсонщине
фото: ОВА

Из-за российской агрессии в течение 16-17 мая два человека погибли, еще 13 - получили ранения.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: По данным властей, российские военные били по критической и железнодорожной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 10 частных домов.

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Также оккупанты изуродовали автомобильную заправочную станцию, сотовые вышки, газопроводы, хозяйственные постройки; попали в грузовик гуманитарной помощи и частные автомобили.

Херсонская областьобстрел
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