За добу троє загиблих та 18 поранених цивільних на Донеччині та Харківщині
Субота, 17 травня 2025, 09:43
Росія вбила двох людей у Донецькій та одну в Харківській області протягом 16 травня.
Джерело: Донецька ОВА, Харківська ОВА
Деталі: Двоє загиблих на Донеччині – у Костянтинівці.
Реклама:
Ще 9 людей в області за добу дістали поранення – 5 у Покровську, 3 у Костянтинівці та 1 у Лимані.
На Харківщині унаслідок обстрілів у Куп’янську загинула 55-річна жінка і зазнали поранень чоловіки 58, 49, 40, 53, 54 і 59 років.
Також у селі Кутьківка Дворічанської громади постраждали 39-річний і 59-річний чоловіки та 62-річна жінка.
РЕКЛАМА:
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури по області.