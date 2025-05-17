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За добу троє загиблих та 18 поранених цивільних на Донеччині та Харківщині

Роман ПетренкоСубота, 17 травня 2025, 09:43
За добу троє загиблих та 18 поранених цивільних на Донеччині та Харківщині
фото: харківська ОВА

Росія вбила двох людей у Донецькій та одну в Харківській області протягом 16 травня.

Джерело: Донецька ОВА, Харківська ОВА

Деталі: Двоє загиблих на Донеччині – у Костянтинівці.

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Ще 9 людей в області за добу дістали поранення – 5 у Покровську, 3 у Костянтинівці та 1 у Лимані.

На Харківщині унаслідок обстрілів у Куп’янську загинула 55-річна жінка і зазнали поранень чоловіки 58, 49, 40, 53, 54 і 59 років.

Також у селі Кутьківка Дворічанської громади постраждали 39-річний і 59-річний чоловіки та 62-річна жінка.

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Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури по області.

Донецька областьХарківська областьобстріл
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