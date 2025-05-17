За сутки трое погибших и 18 раненых гражданских в Донецкой и Харьковской областях

Россия убила двух человек в Донецкой и одного в Харьковской области в течение 16 мая.

Источник: Донецкая ОВА, Харьковская ОВА

Детали: Двое погибших в Донецкой области - в Константиновке.

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Еще 9 человек в области за сутки получили ранения - 5 в Покровске, 3 в Константиновке и 1 в Лимане.

На Харьковщине в результате обстрелов в Купянске погибла 55-летняя женщина и получили ранения мужчины 58, 49, 40, 53, 54 и 59 лет.

Также в селе Кутьковка Двуречанской громады пострадали 39-летний и 59-летний мужчины и 62-летняя женщина.

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Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры по области.