Автобус, у якому росіяни вбили 9 людей на Сумщині, був евакуаційним – мер

Атакований Росією вранці 17 травня автобус у Сумській області, де загинули 9 людей, був евакуаційним.

Джерело: голова громади Юрій Зарко в ефірі "Суспільного"

Деталі: У Білопіллі оголошено День трауру з 17 по 19 травня. Мер назвав цей день "чорною суботою" в історії міста.

Реклама:

Пряма мова Зарка: "У цьому автобусі люди їхали на евакуацію. За містом в автобус ударив "Ланцет", його навів розвідувальний безпілотник.

Нині маємо 9 загиблих та 5 поранених. Останні отримали на місці медичну допомогу та їх відправили у Суми в лікарню. Зараз ми вивозимо тіла загиблих.

Особи деяких з них поки не встановлені. Переважна більшість це жінки пенсійного віку, також загинули 2-3 чоловіки".

РЕКЛАМА:

Оновлено: У ДСНС уточнили, що кількість постраждалих зросла до семи.

Вже рятувальники за допомогою спеціальних інструментів деблокували тіла загиблих з понівеченого транспортного засобу.

Нагадаємо: Поблизу міста Білопілля Сумської області російські війська атакували рейсовий автобус безпілотником типу "Ланцет", загинули дев’ятеро людей.