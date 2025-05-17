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Автобус, в котором россияне убили 9 человек на Сумщине, был эвакуационным - мэр

Роман ПетренкоСуббота, 17 мая 2025, 10:14
Автобус, в котором россияне убили 9 человек на Сумщине, был эвакуационным - мэр
фото: сумская облпрокуратура

Атакованный Россией утром 17 мая автобус в Сумской области, где погибли 9 человек, был эвакуационным.

Источник: глава громады Юрий Зарко в эфире "Суспільного"

Детали: В Белополье объявлен День траура с 17 по 19 мая. Мэр назвал этот день "черной субботой" в истории города.

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Прямая речь Зарка: "В этом автобусе люди ехали на эвакуацию. За городом в автобус ударил "Ланцет", его навел разведывательный беспилотник.

Сейчас имеем 9 погибших и 5 раненых. Последние получили на месте медицинскую помощь и их отправили в Сумы в больницу. Сейчас мы вывозим тела погибших.

Личности некоторых из них пока не установлены. Подавляющее большинство это женщины пенсионного возраста, также погибли 2-3 мужчины".

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Напомним: Вблизи города Белополье Сумской области российские войска атаковали рейсовый автобус беспилотником типа "Ланцет", погибли девять человек, еще четверо – ранены.

Сумская областьвойнаэвакуация
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