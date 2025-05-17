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Сікорський: Країна, яка могла б поставити Путіна на місце – Китай

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 17 травня 2025, 10:47
Сікорський: Країна, яка могла б поставити Путіна на місце – Китай
Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що країна, яка могла б поставити на місце очільника Кремля Владіміра Путіна – це Китай.

Джерело: Сікорський у інтерв’ю Tagesspiegel, "Європейська правда"

Деталі: Сікорський впевнений, що країна, яка могла б припинити російсько-українську війну й "поставити Путіна на місце" – це Китай.

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"Росія зараз є економічним васалом Китаю", – сказав він.

Відтак на думку глави МЗС Польщі, якби Китай пригрозив торговельним ембарго – Росія була б змушена підкоритися. 

"Однак наразі це видається малоймовірним", – додав Сікорський.

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Адміністрація Дональда Трампа взяла курс на "посередництво" між Росією та Україною для завершення розвʼязаної РФ повномасштабної війни.

Зокрема 15 травня, у день, коли президент Володимир Зеленський очікував на Путіна у Туреччині, Трамп заявив, що мирне врегулювання війни Росії проти України не може відбутися без його зустрічі з господарем Кремля.

Наступного дня президент США заявив, що планує зустрітися з Путіним "щойно ми зможемо це організувати", а також, що "можливо" зателефонує лідеру Росії, щоб обговорити припинення війни Росії в Україні.

Польщаросійсько-українська війнаКитайРосія
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