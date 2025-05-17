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Сикорский: Страна, которая могла бы поставить Путина на место - Китай

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 17 мая 2025, 10:47
Сикорский: Страна, которая могла бы поставить Путина на место - Китай
Getty Images

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что страна, которая могла бы поставить на место главу Кремля Владимира Путина, – это Китай.

Источник: Сикорский в интервью Tagesspiegel, "Европейская правда"

Детали: Сикорский уверен, что страна, которая могла бы прекратить российско-украинскую войну и "поставить Путина на место" – это Китай.

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"Россия сейчас является экономическим вассалом Китая", – сказал он.

Поэтому, по мнению главы МИД Польши, если бы Китай пригрозил торговым эмбарго, Россия была бы вынуждена подчиниться.

"Однако пока это маловероятно", – добавил Сикорский.

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Администрация Дональда Трампа взяла курс на "посредничество" между Россией и Украиной для завершения развязанной РФ полномасштабной войны.

В частности, 15 мая, в день, когда президент Владимир Зеленский ждал Путина в Турции, Трамп заявил, что мирное урегулирование войны России против Украины не может состояться без его встречи с хозяином Кремля.

На следующий день президент США заявил, что планирует встретиться с Путиным "как только мы сможем это организовать", а также, что "возможно" позвонит лидеру России, чтобы обсудить прекращение войны России в Украине.

Польшароссийско-украинская войнаКитайРосcия
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