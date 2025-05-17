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Півненко показав новинку в Нацгвардії – РСЗВ на позашляховику

Роман ПетренкоСубота, 17 травня 2025, 13:30
Півненко показав новинку в Нацгвардії – РСЗВ на позашляховику
фото: НГУ

Національна гвардія показала модернізацію реактивних систем залпового вогню – це 122-мм установка, розроблена на базі автомобіля HMMWV.

Джерело: командувач Національної гвардії Олександр Півненко

Деталі: Зазначається, що система забезпечує виняткову мобільність і прохідність – може розвивати швидкість до 100 км/год включно з бездоріжжям.

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Максимальна дальність стрільби складає до 40 км.

Пряма мова Півненка: "Встановлені системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) дозволяють протидіяти ворожим дронам і засобам радіолокації, знижуючи ймовірність виявлення.

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Нова РСЗВ відповідає потребі у компактних і маневрених системах, здатних підтримувати підрозділи на рівні рот і батальйонів. У контексті війни, що триває, мобільність і малопомітність установки дозволяють НГУ ефективно уражати цілі. А робота із підрозділами РЕР та аеророзвідки - уникати контрбатарейного вогню".

Деталі: Півненко наголошує, що система значним чином вписується в тактику "маневреної війни, де швидкість і скоординованість є вирішальними".

Нацгвардіязброяракетний удар
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