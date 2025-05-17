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Пивненко показал новинку в Нацгвардии – РСЗО на внедорожнике

Роман ПетренкоСуббота, 17 мая 2025, 13:30
Пивненко показал новинку в Нацгвардии – РСЗО на внедорожнике
фото: НГУ

Национальная гвардия показала модернизацию реактивных систем залпового огня - это 122-мм установка, разработанная на базе автомобиля HMMWV.

Источник: командующий Национальной гвардии Александр Пивненко

Детали: Отмечается, что система обеспечивает исключительную мобильность и проходимость - может развивать скорость до 100 км/ч включая бездорожье.

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Максимальная дальность стрельбы составляет до 40 км.

Прямая речь Пивненко: "Установленные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) позволяют противодействовать вражеским дронам и средствам радиолокации, снижая вероятность обнаружения.

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Новая РСЗО отвечает потребности в компактных и маневренных системах, способных поддерживать подразделения на уровне рот и батальонов. В контексте продолжающейся войны, мобильность и малозаметность установки позволяют НГУ эффективно поражать цели. А работа с подразделениями РЭР и аэроразведки - избегать контрбатарейного огня".

Детали: Пивненко отмечает, что система значительным образом вписывается в тактику "маневренной войны, где скорость и скоординированность являются решающими".

Нацгвардияоружиеракетный удар
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