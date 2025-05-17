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На Одещині внаслідок пожежі загинули двоє малолітніх дітей

Українська правдаСубота, 17 травня 2025, 14:19
На Одещині внаслідок пожежі загинули двоє малолітніх дітей
ДСНС України

Двоє дітей 2018 та 2019 років народження загинули у селі Нові Маяки Одеської області внаслідок пожежі.

Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Деталі: Інцидент стався в неділю, 17 травня, коли загорілась господарська споруда. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох хлопчиків, 2018 та 2019 років народження.

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Пожежу вдалося локалізувати о 12:13, а повністю ліквідувати – о 12:25.

 

Наразі обставини трагедії встановлюють правоохоронці та відповідні служби.

Передісторія: 

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Одеська областьдітиДСНСпожежа
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