На Одещині внаслідок пожежі загинули двоє малолітніх дітей

Двоє дітей 2018 та 2019 років народження загинули у селі Нові Маяки Одеської області внаслідок пожежі.

Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Деталі: Інцидент стався в неділю, 17 травня, коли загорілась господарська споруда. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох хлопчиків, 2018 та 2019 років народження.

Реклама:

Пожежу вдалося локалізувати о 12:13, а повністю ліквідувати – о 12:25.

Наразі обставини трагедії встановлюють правоохоронці та відповідні служби.

Передісторія:

РЕКЛАМА: