На Одещині внаслідок пожежі загинули двоє малолітніх дітей
Субота, 17 травня 2025, 14:19
Двоє дітей 2018 та 2019 років народження загинули у селі Нові Маяки Одеської області внаслідок пожежі.
Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Деталі: Інцидент стався в неділю, 17 травня, коли загорілась господарська споруда. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох хлопчиків, 2018 та 2019 років народження.
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Пожежу вдалося локалізувати о 12:13, а повністю ліквідувати – о 12:25.
Наразі обставини трагедії встановлюють правоохоронці та відповідні служби.
Передісторія:
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