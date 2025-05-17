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В Одесской области в результате пожара погибли двое малолетних детей

Украинская правдаСуббота, 17 мая 2025, 14:19
В Одесской области в результате пожара погибли двое малолетних детей
ГСЧС Украины

Двое детей 2018 и 2019 годов рождения погибли в селе Новые Маяки Одесской области в результате пожара.

Источник: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Подробности: Инцидент произошёл в воскресенье, 17 мая, когда загорелась хозяйственная постройка. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух мальчиков, 2018 и 2019 годов рождения.

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Пожар удалось локализовать в 12:13, а полностью ликвидировать – в 12:25.

 

В настоящее время обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы и соответствующие службы.

Предыстория:

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