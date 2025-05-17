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 Понад половина українців вважають візит Зеленського до Туреччини успішним – соціологія

Роман ПетренкоСубота, 17 травня 2025, 15:35
 Понад половина українців вважають візит Зеленського до Туреччини успішним – соціологія
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Згідно з опитуваннями, 53% українців вважають останній візит президента Володимира Зеленського до Туреччини успішним.

Джерело: опитування групи "Рейтинг", проведене 16 травня

Деталі: За результатами, абсолютна більшість опитаних (74%) підтримують ініціативу 30-денного перемир’я без будь-яких умов.

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Також більшість вважають останній візит президента Зеленського до Туреччини успішним (53%). Рівень довіри до українського лідера стабілізувався на позначці 70%, що вище, ніж на початку року (53-58%).

 

Попри те, що лише чверть опитаних вважають, що переговори в Туреччині наблизять нас до миру, опитані вважають, що Україна повинна продовжувати демонструвати відкритість до переговорів, а президент Зеленський може (47%) в них брати участь, навіть за відсутності глави Кремля.

Довідково: опитування провели 16 травня  серед 1000 респондентів.

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ЗеленськийТуреччинапереговори
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