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Более половины украинцев считают визит Зеленского в Турцию успешным - социология

Роман ПетренкоСуббота, 17 мая 2025, 15:35
Более половины украинцев считают визит Зеленского в Турцию успешным - социология
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Согласно опросам, 53% украинцев считают последний визит президента Владимира Зеленского в Турцию успешным.

Источник: опрос группы "Рейтинг", проведенный 16 мая

Детали: По результатам, абсолютное большинство опрошенных (74%) поддерживают инициативу 30-дневного перемирия без каких-либо условий.

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Также большинство считают последний визит президента Зеленского в Турцию успешным (53%). Уровень доверия к украинскому лидеру стабилизировался на отметке 70%, что выше, чем в начале года (53-58%).

 

Несмотря на то, что лишь четверть опрошенных считают, что переговоры в Турции приблизят нас к миру, опрошенные считают, что Украина должна продолжать демонстрировать открытость к переговорам, а президент Зеленский может (47%) в них участвовать, даже в отсутствие главы Кремля.

Справка: опрос провели 16 мая среди 1000 респондентов.

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ЗеленскийТурцияпереговоры
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