FT: Путін відмовився обговорювати мирний план, розроблений США, Україною та європейцями

Очільник Кремля Володимир Путін відмовився розглядати мирний план, запропонований США, Україною та європейськими партнерами.

Джерела: Financial Times із посиланням на трьох обізнаних співрозмовників

Деталі: Як пише видання, російські посадовці минулого четверга, 8 травня, прямо заявили про це спецпосланцю Дональда Трампа Стіву Віткоффу.

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За інформацією, мирний план складається із 22 пунктів.

Цей план наступного дня докладно обговорювався у телефонній розмові між представниками України та США. Участь у діалозі взяли Андрій Єрмак, Рустем Умеров, Марко Рубіо, Стів Віткофф і генерал Кіт Келлог.

Дослівно: "Реакція Росії змусила Віткоффа, який із лютого вже чотири рази зустрічався з Путіним, відкласти попередні плани щодо нової зустрічі з російським лідером цього тижня, повідомили джерела. При цьому особа, наближена до Віткоффа, заявила, що поїздка не була остаточно запланована".

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