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FT: Путін відмовився обговорювати мирний план, розроблений США, Україною та європейцями

Українська правдаСубота, 17 травня 2025, 16:01
FT: Путін відмовився обговорювати мирний план, розроблений США, Україною та європейцями
Vladimir Pesnya/Epsilon/Getty Images

Очільник Кремля Володимир Путін відмовився розглядати мирний план, запропонований США, Україною та європейськими партнерами.

Джерела: Financial Times із посиланням на трьох обізнаних співрозмовників

Деталі: Як пише видання, російські посадовці минулого четверга, 8 травня, прямо заявили про це спецпосланцю Дональда Трампа Стіву Віткоффу. 

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За інформацією, мирний план складається із 22 пунктів.

Цей план наступного дня докладно обговорювався у телефонній розмові між представниками України та США. Участь у діалозі взяли Андрій Єрмак, Рустем Умеров, Марко Рубіо, Стів Віткофф і генерал Кіт Келлог.

Дослівно: "Реакція Росії змусила Віткоффа, який із лютого вже чотири рази зустрічався з Путіним, відкласти попередні плани щодо нової зустрічі з російським лідером цього тижня, повідомили джерела. При цьому особа, наближена до Віткоффа, заявила, що поїздка не була остаточно запланована".

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Передісторія: 

  • 10 травня видання NBC News писало, що американські, європейські та українські учасники переговорів підготували "лист умов" з 22 пропозиціями, включаючи 30-денне припинення вогню.
  • Під час візиту до Києва 10 травня лідери "коаліції рішучих" висунули вимогу до Росії з 12 травня піти на безумовне припинення вогню на 30 днів. У разі відмови вони готові застосувати нові санкції та зазначили, що це будуть синхронізовані кроки Європи і США. Перед цим оголошенням вони провели спільну телефонну розмову з Дональдом Трампом.

Путінперемир’я
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