Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

FT: Путин отказался обсуждать мирный план, разработанный США, Украиной и европейцами

Украинская правдаСуббота, 17 мая 2025, 16:01
FT: Путин отказался обсуждать мирный план, разработанный США, Украиной и европейцами
Vladimir Pesnya/Epsilon/Getty Images

Глава Кремля Владимир Путин отказался рассматривать мирный план, предложенный США, Украиной и европейскими партнёрами.

Источник: Financial Times со ссылкой на трёх осведомлённых собеседников

Подробности: Как сообщает издание, российские чиновники в минувший четверг, 8 мая, прямо заявили об этом спецпосланнику Дональда Трампа – Стиву Виткоффу.

Реклама:

По имеющейся информации, мирный план состоит из 22 пунктов.

Уже на следующий день этот план подробно обсуждался в телефонном разговоре между представителями Украины и США. В диалоге участвовали Андрей Ермак, Рустем Умеров, Марко Рубио, Стив Виткофф и генерал Кит Келлог.

Дословно: "Реакция России заставила Виткоффа, который с февраля уже четыре раза встречался с Путиным, отложить предварительные планы на новую встречу с российским лидером на этой неделе, сообщили источники. При этом человек, близкий к Виткоффу, отметил, что поездка не была окончательно запланирована".

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • 10 мая издание NBC News сообщало, что американские, европейские и украинские участники переговоров подготовили "письмо с условиями" с 22 предложениями, включая 30-дневное прекращение огня.
  • Во время визита в Киев 10 мая лидеры "коалиции решительных" выдвинули требование к России с 12 мая пойти на безусловное прекращение огня на 30 дней. В случае отказа они готовы применить новые санкции и отметили, что это будут синхронизированные шаги Европы и США. Перед этим объявлением они провели совместный телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Путинперемирие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Буданов ожидает обмен 1000 на 1000 на следующей неделе
Россияне атаковали 62 ударными беспилотниками после переговоров в Стамбуле
Целая семья убита в маршрутке в Сумской области - Зеленский
Bloomberg обнародовал ультимативные требования России на переговорах в Стамбуле
США и Европа близки к переговорам о частичном выводе американский войск с континента
Польский премьер после разговора с Трампом ждет "очень тяжелые дни"
Все новости...
Путин
В Кремле назвали "возможной" встречу Зеленского и Путина
План Путина представить встречу в Стамбуле как продолжение переговоров 2022 года потерпел поражение – Сибига
Трамп говорит, что возможно позвонит Путину
Последние новости
17:19
Велосипед, стрельба, футбол: украинские биатлонисты готовятся к олимпийскому сезону разными группами
17:10
За неделю Нацбанк продал 755 миллионов долларов
17:05
СБУ начала подготовку к обмену пленными "1000 на 1000"
16:53
колонкаСоветы от "Вернись живым", как говорить с иностранцами о войне в Украине
16:45
Скандал с блогершей Алхим: полиция расследует дело о госизмене
16:39
В Одесской области умерла женщина, которая пострадала от вражеской атаки 16 мая
16:38
хоккей"Сокол" подписал нападающего "Киев Кэпиталз"
16:34
Макрон убежден, что Трамп "отреагирует на цинизм Путина"
16:22
Популярные препараты против ожирения и диабета работают лучше для представителей одного пола – ученые
16:15
В России заявили, что Лавров и Рубио обсудили переговоры Украины и РФ в Стамбуле
Все новости...
Реклама:
Реклама: