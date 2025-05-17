FT: Путин отказался обсуждать мирный план, разработанный США, Украиной и европейцами
Глава Кремля Владимир Путин отказался рассматривать мирный план, предложенный США, Украиной и европейскими партнёрами.
Источник: Financial Times со ссылкой на трёх осведомлённых собеседников
Подробности: Как сообщает издание, российские чиновники в минувший четверг, 8 мая, прямо заявили об этом спецпосланнику Дональда Трампа – Стиву Виткоффу.
По имеющейся информации, мирный план состоит из 22 пунктов.
Уже на следующий день этот план подробно обсуждался в телефонном разговоре между представителями Украины и США. В диалоге участвовали Андрей Ермак, Рустем Умеров, Марко Рубио, Стив Виткофф и генерал Кит Келлог.
Дословно: "Реакция России заставила Виткоффа, который с февраля уже четыре раза встречался с Путиным, отложить предварительные планы на новую встречу с российским лидером на этой неделе, сообщили источники. При этом человек, близкий к Виткоффу, отметил, что поездка не была окончательно запланирована".
Предыстория:
- 10 мая издание NBC News сообщало, что американские, европейские и украинские участники переговоров подготовили "письмо с условиями" с 22 предложениями, включая 30-дневное прекращение огня.
- Во время визита в Киев 10 мая лидеры "коалиции решительных" выдвинули требование к России с 12 мая пойти на безусловное прекращение огня на 30 дней. В случае отказа они готовы применить новые санкции и отметили, что это будут синхронизированные шаги Европы и США. Перед этим объявлением они провели совместный телефонный разговор с Дональдом Трампом.