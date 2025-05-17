FT: Путин отказался обсуждать мирный план, разработанный США, Украиной и европейцами

Глава Кремля Владимир Путин отказался рассматривать мирный план, предложенный США, Украиной и европейскими партнёрами.

Источник: Financial Times со ссылкой на трёх осведомлённых собеседников

Подробности: Как сообщает издание, российские чиновники в минувший четверг, 8 мая, прямо заявили об этом спецпосланнику Дональда Трампа – Стиву Виткоффу.

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По имеющейся информации, мирный план состоит из 22 пунктов.

Уже на следующий день этот план подробно обсуждался в телефонном разговоре между представителями Украины и США. В диалоге участвовали Андрей Ермак, Рустем Умеров, Марко Рубио, Стив Виткофф и генерал Кит Келлог.

Дословно: "Реакция России заставила Виткоффа, который с февраля уже четыре раза встречался с Путиным, отложить предварительные планы на новую встречу с российским лидером на этой неделе, сообщили источники. При этом человек, близкий к Виткоффу, отметил, что поездка не была окончательно запланирована".

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