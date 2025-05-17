Російські дрони атакують Херсон: постраждали троє комунальників і ще один чоловік

У Херсоні в суботу зранку ворог FPV-дроном атакував сміттєвоз, внаслідок чого госпіталізовано 3 комунальників, також через ворожий дрон постраждав ще один мешканець.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Близько девʼятої ранку ворог FPV-дроном атакував сміттєвоз. Спершу повідомлялося, що постраждав 59-річний працівник комунального підприємства. Його доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою.

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Згодом стало відомо, що внаслідок атаки ворожого дрона постраждали ще двоє працівників комунальної служби. До лікарні доправили чоловіків 1972 та 1974 років народження. В них — мінно-вибухові травми та контузії.

Пізніше в ОВА повідомили, що до лікарні шпиталізували херсонця, котрий у суботу вранці постраждав через удар російського FPV-дрона. У 57-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму, контузію та інфаркт мозку. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Крім того, у суботу меддопомогу звернувся 53-річний чоловік, котрий у п'ятницю потрапив під удар російського дрона у Корабельному районі Херсона. Внаслідок атаки він дістав мінно-вибухову травму та поранення ноги. Потерпілий лікуватиметься амбулаторно.

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Також до лікарні звернувся житель Томиної Балки, котрий у п'ятницю постраждав через атаку російського БпЛА. 57-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та перелом руки. Він лікуватиметься амбулаторно.