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Российские дроны атакуют Херсон: пострадали трое коммунальщиков и еще один человек

Катерина ТищенкоСуббота, 17 мая 2025, 17:30
Российские дроны атакуют Херсон: пострадали трое коммунальщиков и еще один человек
иллюстративное фото Getty Images

В Херсоне в субботу утром враг FPV-дроном атаковал мусоровоз, в результате чего госпитализированы 3 коммунальщиков, также из-за вражеского дрона пострадал еще один житель.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Около девяти утра враг FPV-дроном атаковал мусоровоз. Сначала сообщалось, что пострадал 59-летний работник коммунального предприятия. Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой.

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Впоследствии стало известно, что в результате атаки вражеского дрона пострадали еще двое работников коммунальной службы. В больницу доставили мужчин 1972 и 1974 годов рождения. У них – минно-взрывные травмы и контузии.

Позже в ОВА сообщили, что в больницу госпитализировали херсонца, который в субботу утром пострадал из-за удара российского FPV-дрона. У 57-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму, контузию и инфаркт мозга. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Кроме того, в субботу за медпомощью обратился 53-летний мужчина, который в пятницу попал под удар российского дрона в Корабельном районе Херсона. В результате атаки он получил минно-взрывную травму и ранение ноги. Пострадавший будет лечиться амбулаторно.

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Также в больницу обратился житель Томиной Балки, который в пятницу пострадал из-за атаки российского БПЛА. 57-летний мужчина получил минно-взрывную травму и перелом руки. Он будет лечиться амбулаторно.

Херсонвойнабеспилотники
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