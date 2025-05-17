Росіяни вдарили по Оріхову: поранено двох жінок
Субота, 17 травня 2025, 17:47
В Оріхові Запорізької області внаслідок ворожого удару в суботу поранено двох жінок.
Джерело: голова Запорізької ОДА Іван Федоров у Telegram
Пряма мова: "Дві жінки поранені внаслідок ворожої атаки на Оріхів.
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Росіяни ударили по місту після обіду. Поранені двоє жінок – 52 та 72 років. У них контузії та вибухово-осколкові пораненнями.
Постраждалих транспортують до лікарні. Їм надають усю необхідну медичну допомогу".