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Росіяни вдарили по Оріхову: поранено двох жінок

Катерина ТищенкоСубота, 17 травня 2025, 17:47
Росіяни вдарили по Оріхову: поранено двох жінок
Іван Федоров, фото з його Facebook

В Оріхові Запорізької області внаслідок ворожого удару в суботу поранено двох жінок.

Джерело: голова Запорізької ОДА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Дві жінки поранені внаслідок ворожої атаки на Оріхів.

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Росіяни ударили по місту після обіду. Поранені двоє жінок – 52 та 72 років. У них контузії та вибухово-осколкові пораненнями.

Постраждалих транспортують до лікарні. Їм надають усю необхідну медичну допомогу".

Запорізька областьвійна
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