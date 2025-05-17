Россияне ударили по Орехову: ранены две женщины
Суббота, 17 мая 2025, 17:47
В Орехове Запорожской области в результате вражеского удара в субботу ранены две женщины.
Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "Две женщины ранены в результате вражеской атаки на Орехов.
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Россияне ударили по городу после обеда. Ранены две женщины – 52 и 72 лет. У них контузии и взрывно-осколочные ранениями.
Пострадавших транспортируют в больницу. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь".