Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по Орехову: ранены две женщины

Катерина ТищенкоСуббота, 17 мая 2025, 17:47
Россияне ударили по Орехову: ранены две женщины
Иван Федоров, фото из его Facebook

В Орехове Запорожской области в результате вражеского удара в субботу ранены две женщины.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Две женщины ранены в результате вражеской атаки на Орехов.

Реклама:

Россияне ударили по городу после обеда. Ранены две женщины – 52 и 72 лет. У них контузии и взрывно-осколочные ранениями.

Пострадавших транспортируют в больницу. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь".

Запорожская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский примет участие в инаугурационной мессе Папы Римского в Ватикане
Трамп анонсировал разговоры с Путиным и Зеленским в понедельник
ВидеоВ двух американских штатах торнадо убил как минимум 21 человека
Россияне атаковали 62 ударными беспилотниками после переговоров в Стамбуле
Целая семья убита в маршрутке в Сумской области - Зеленский
Bloomberg обнародовал ультимативные требования России на переговорах в Стамбуле
Все новости...
Запорожская область
Оккупанты атаковали с дрона гражданское авто на Запорожье: ранен мужчина
Россияне ударили КАБами и дроном по Запорожской области, ранены две женщины
Россияне нанесли более 360 ударов по Запорожской области за сутки
Последние новости
19:26
Комбат 47-й бригады подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" на Курщине
19:20
велоспортДжиро д'Италия: Плапп победил с отрыва, Роглич снова отдал лидерство
19:15
"Вы защищаете нашу свободу": рок-музыкант Боно вышел на красную дорожку Канн с украинскими воинами
19:14
ВидеоСырский: с начала года ВСУ уничтожили более 1000 российских танков
19:06
В Финляндии столкнулись и разбились два гражданских вертолета с 5 людьми на борту
18:47
Рубио передал Лаврову "решительный сигнал" от Трампа – Госдеп
18:29
В "Резерв+" выдано более 333 тысяч отсрочек от мобилизации – Минобороны
18:28
Зеленский примет участие в инаугурационной мессе Папы Римского в Ватикане
18:18
видеоПилот Red Bull разбил болид во время квалификации на Гран-при Эмилии-Романьи
18:10
Трамп анонсировал разговоры с Путиным и Зеленским в понедельник
Все новости...
Реклама:
Реклама: