Россияне ударили по Орехову: ранены две женщины

Иван Федоров, фото из его Facebook

В Орехове Запорожской области в результате вражеского удара в субботу ранены две женщины.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Две женщины ранены в результате вражеской атаки на Орехов.

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Россияне ударили по городу после обеда. Ранены две женщины – 52 и 72 лет. У них контузии и взрывно-осколочные ранениями.

Пострадавших транспортируют в больницу. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь".