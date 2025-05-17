У двох штатах США торнадо вбив щонайменше 21 людину

Потужна серія торнадо пронеслася долиною річки Огайо у США, внаслідок чого загинула щонайменше 21 людина.

Джерело: телеканал FOX 26 Houston

Деталі: За словами губернатора Енді Бешира, щонайменше 14 загиблих – у штаті Кентуккі, ще семеро – у штаті Міссурі.

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Рятувальні служби продовжують пошук можливих вижилих серед руїн.

За даними місцевої влади, торнадо вдарив незадовго до півночі у п’ятницю, пошкодив два житлові райони та аеропорт Лондон-Корбін у штаті Кентуккі. Чимало людей отримали тяжкі травми.

Свідки повідомляють про сильні руйнування – знищено будинки, машини розкидані, вулиці вкриті уламками.

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Губернатор Бешир попередив, що кількість жертв може зрости.

Національна метеослужба оголосила попередження про "особливо небезпечну ситуацію" – серія торнадо загрожувала понад мільйону людей у регіоні.

Торнадо також зачепили південь штатів Індіана та Іллінойс.

Понад 800 000 людей залишились без електрики щонайменше у 12 штатах, відновлення може тривати кілька днів.

У суботу небезпека зміститься до північно-східного регіону у США, зокрема – до штатів, розміщених на території Нової Англії. Там очікуються сильні пориви вітру. А на південних рівнинах США прогнозується нова серія потужних бур.

Центр прогнозування штормів попереджає про ризики стихійної негоди в кількох регіонах США щонайменше до початку наступного тижня.

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