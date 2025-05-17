Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У двох штатах США торнадо вбив щонайменше 21 людину

Українська правдаСубота, 17 травня 2025, 18:00
У двох штатах США торнадо вбив щонайменше 21 людину
Руйнування після торнадо, штат Кентуккі, США, 16 травня 2025 року/Скриншот

Потужна серія торнадо пронеслася долиною річки Огайо у США, внаслідок чого загинула щонайменше 21 людина.

Джерело: телеканал FOX 26 Houston

Деталі: За словами губернатора Енді Бешира, щонайменше 14 загиблих – у штаті Кентуккі, ще семеро – у штаті Міссурі.

Реклама:

Рятувальні служби продовжують пошук можливих вижилих серед руїн.

За даними місцевої влади, торнадо вдарив незадовго до півночі у п’ятницю, пошкодив два житлові райони та аеропорт Лондон-Корбін у штаті Кентуккі. Чимало людей отримали тяжкі травми.

Свідки повідомляють про сильні руйнування – знищено будинки, машини розкидані, вулиці вкриті уламками.

РЕКЛАМА:

Губернатор Бешир попередив, що кількість жертв може зрости.

Національна метеослужба оголосила попередження про "особливо небезпечну ситуацію" – серія торнадо загрожувала понад мільйону людей у регіоні.

Торнадо також зачепили південь штатів Індіана та Іллінойс.

Понад 800 000 людей залишились без електрики щонайменше у 12 штатах, відновлення може тривати кілька днів.

У суботу небезпека зміститься до північно-східного регіону у США, зокрема – до штатів, розміщених на території Нової Англії. Там очікуються сильні пориви вітру. А на південних рівнинах США прогнозується нова серія потужних бур.

Центр прогнозування штормів попереджає про ризики стихійної негоди в кількох регіонах США щонайменше до початку наступного тижня.

Передісторія: 

  • Напередодні, 16 травня, стало відомо, що в шести штатах США внаслідок потужного шторму і серії торнадо загинули щонайменше 33 людини.

СШАстихійне лихо
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський візьме участь в інавгураційній месі Папи Римського у Ватикані
Трамп анонсував розмови з Путіним і Зеленським у понеділок
ВідеоУ двох штатах США торнадо вбив щонайменше 21 людину
Росіяни атакували 62 ударними безпілотниками після перемовин у Стамбулі
Ціла сім’я вбита у маршрутці на Сумщині – Зеленський
Bloomberg оприлюднив ультимативні вимоги Росії на переговорах у Стамбулі
Усі новини...
США
У Росії заявили, що Лавров і Рубіо обговорили зустріч делегацій України та РФ у Стамбулі
У Сенаті закликали Конгрес США ухвалити санкції проти РФ після переговорів у Стамбулі
Угорський урядовець шукав у США інформацію для тиску на опозицію перед виборами – Reuters
Останні новини
19:26
Комбат 47-ї бригади подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" на Курщині
19:20
велоспортДжиро д’Італія: Плапп переміг із відриву, Рогліч знову віддав лідерство
19:15
"Ви захищаєте нашу свободу": рок-музикант Боно вийшов на червону доріжку Канн з українськими воїнами
19:14
ВідеоСирський: від початку року ЗСУ знищили понад 1000 танків росіян
19:06
У Фінляндії зіткнулися і розбились два цивільних гелікоптери з 5 людьми на борту
18:47
Рубіо передав Лаврову "рішучий сигнал" від Трампа – Держдеп
18:29
У "Резерв+" видано понад 333 тисячі відстрочок від мобілізації – Міноборони
18:28
Зеленський візьме участь в інавгураційній месі Папи Римського у Ватикані
18:18
відеоПілот Red Bull розбив болід під час кваліфікації на Гран-прі Емілії-Романьї
18:10
Трамп анонсував розмови з Путіним і Зеленським у понеділок
Усі новини...
Реклама:
Реклама: