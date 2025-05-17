В двух американских штатах торнадо убил как минимум 21 человека
Мощная серия торнадо пронеслась по долине реки Огайо в США, в результате чего погибли как минимум 21 человек.
Источник: телеканал FOX 26 Houston
Подробности: По словам губернатора Энди Бешира, не менее 14 погибших – в штате Кентукки, ещё семеро – в штате Миссури.
Спасательные службы продолжают поиски возможных выживших среди обломков.
По данным местных властей, торнадо ударил незадолго до полуночи в пятницу, повредив два жилых квартала и аэропорт Лондон-Корбин в штате Кентукки. Множество людей получили тяжёлые травмы.
Очевидцы сообщают о серьёзных разрушениях – дома уничтожены, автомобили разбросаны, улицы завалены обломками.
Губернатор Бешир предупредил, что число жертв может увеличиться.
Национальная метеослужба США объявила предупреждение об "особо опасной ситуации" – серия торнадо угрожала более миллиону человек в регионе.
Торнадо также затронули юг штатов Индиана и Иллинойс.
Более 800 000 человек остались без электричества как минимум в 12 штатах, восстановление энергоснабжения может занять несколько дней.
В субботу зона риска сместится на северо-восток США, в частности – в штаты региона Новой Англии. Там ожидаются сильные порывы ветра. А на южных равнинах США прогнозируется новая серия мощных бурь.
Центр прогнозирования штормов предупреждает о риске стихии в нескольких регионах США как минимум до начала следующей недели.
Предыстория:
- Накануне, 16 мая, стало известно, что в шести штатах США в результате мощного шторма и серии торнадо погибли не менее 33 человек.