Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В двух американских штатах торнадо убил как минимум 21 человека

Украинская правдаСуббота, 17 мая 2025, 18:00
В двух американских штатах торнадо убил как минимум 21 человека
Разрушения после торнадо, штат Кентукки, США, 16 мая 2025 года / Скриншот

Мощная серия торнадо пронеслась по долине реки Огайо в США, в результате чего погибли как минимум 21 человек.

Источник: телеканал FOX 26 Houston

Подробности: По словам губернатора Энди Бешира, не менее 14 погибших – в штате Кентукки, ещё семеро – в штате Миссури.

Реклама:

Спасательные службы продолжают поиски возможных выживших среди обломков.

По данным местных властей, торнадо ударил незадолго до полуночи в пятницу, повредив два жилых квартала и аэропорт Лондон-Корбин в штате Кентукки. Множество людей получили тяжёлые травмы.

Очевидцы сообщают о серьёзных разрушениях – дома уничтожены, автомобили разбросаны, улицы завалены обломками.

РЕКЛАМА:

Губернатор Бешир предупредил, что число жертв может увеличиться.

Национальная метеослужба США объявила предупреждение об "особо опасной ситуации" – серия торнадо угрожала более миллиону человек в регионе.

Торнадо также затронули юг штатов Индиана и Иллинойс.

Более 800 000 человек остались без электричества как минимум в 12 штатах, восстановление энергоснабжения может занять несколько дней.

В субботу зона риска сместится на северо-восток США, в частности – в штаты региона Новой Англии. Там ожидаются сильные порывы ветра. А на южных равнинах США прогнозируется новая серия мощных бурь.

Центр прогнозирования штормов предупреждает о риске стихии в нескольких регионах США как минимум до начала следующей недели.

Предыстория:

  • Накануне, 16 мая, стало известно, что в шести штатах США в результате мощного шторма и серии торнадо погибли не менее 33 человек.

СШАстихийное бедствие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский примет участие в инаугурационной мессе Папы Римского в Ватикане
Трамп анонсировал разговоры с Путиным и Зеленским в понедельник
ВидеоВ двух американских штатах торнадо убил как минимум 21 человека
Россияне атаковали 62 ударными беспилотниками после переговоров в Стамбуле
Целая семья убита в маршрутке в Сумской области - Зеленский
Bloomberg обнародовал ультимативные требования России на переговорах в Стамбуле
Все новости...
США
В России заявили, что Лавров и Рубио обсудили переговоры Украины и РФ в Стамбуле
В Сенате призвали Конгресс США принять санкции против РФ после переговоров в Стамбуле
Венгерский чиновник искал в США информацию для давления на оппозицию перед выборами – Reuters
Последние новости
19:14
ВидеоСырский: с начала года ВСУ уничтожили более 1000 российских танков
19:06
В Финляндии столкнулись и разбились два гражданских вертолета с 5 людьми на борту
18:47
Рубио передал Лаврову "решительный сигнал" от Трампа – Госдеп
18:29
В "Резерв+" выдано более 333 тысяч отсрочек от мобилизации – Минобороны
18:28
Зеленский примет участие в инаугурационной мессе Папы Римского в Ватикане
18:18
видеоПилот Red Bull разбил болид во время квалификации на Гран-при Эмилии-Романьи
18:10
Трамп анонсировал разговоры с Путиным и Зеленским в понедельник
18:00
ВидеоВ двух американских штатах торнадо убил как минимум 21 человека
17:55
Глава МИД Великобритании осудил удар РФ по гражданскому автобусу под Белопольем
17:47
Россияне ударили по Орехову: ранены две женщины
Все новости...
Реклама:
Реклама: