В двух американских штатах торнадо убил как минимум 21 человека

Разрушения после торнадо, штат Кентукки, США, 16 мая 2025 года / Скриншот

Мощная серия торнадо пронеслась по долине реки Огайо в США, в результате чего погибли как минимум 21 человек.

Источник: телеканал FOX 26 Houston

Подробности: По словам губернатора Энди Бешира, не менее 14 погибших – в штате Кентукки, ещё семеро – в штате Миссури.

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Спасательные службы продолжают поиски возможных выживших среди обломков.

По данным местных властей, торнадо ударил незадолго до полуночи в пятницу, повредив два жилых квартала и аэропорт Лондон-Корбин в штате Кентукки. Множество людей получили тяжёлые травмы.

Очевидцы сообщают о серьёзных разрушениях – дома уничтожены, автомобили разбросаны, улицы завалены обломками.

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Губернатор Бешир предупредил, что число жертв может увеличиться.

Национальная метеослужба США объявила предупреждение об "особо опасной ситуации" – серия торнадо угрожала более миллиону человек в регионе.

Торнадо также затронули юг штатов Индиана и Иллинойс.

Более 800 000 человек остались без электричества как минимум в 12 штатах, восстановление энергоснабжения может занять несколько дней.

В субботу зона риска сместится на северо-восток США, в частности – в штаты региона Новой Англии. Там ожидаются сильные порывы ветра. А на южных равнинах США прогнозируется новая серия мощных бурь.

Центр прогнозирования штормов предупреждает о риске стихии в нескольких регионах США как минимум до начала следующей недели.

Предыстория: