Зеленський візьме участь в інавгураційній месі Папи Римського у Ватикані

Президент Володимир Зеленський буде присутній на першій інавгураційній месі новообраного Папи Римського Лева XIV, яка відбудеться у Ватикані в неділю, 18 травня.

Джерела: "Європейська правда", Reuters з посиланням на представників Святого Престолу

Деталі: Зазначається, що Зеленський буде серед світових лідерів, запрошених на церемонію. У Ватикані вже підтвердили його приїзд.

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Це буде перша поява Зеленського на міжнародному релігійному заході після останньої хвилі дипломатичних контактів, пов’язаних із мирними ініціативами.

Володимир Зеленський також казав, що ймовірно цього ж дня матиме першу зустріч з Папою Римським Левом.

До Ватикану також вже прибув держсекретар США Марко Рубіо.

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