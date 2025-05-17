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Зеленський візьме участь в інавгураційній месі Папи Римського у Ватикані

Марія Ємець, Українська правдаСубота, 17 травня 2025, 18:28
Зеленський візьме участь в інавгураційній месі Папи Римського у Ватикані
Папа Римський Лев XIV/Getty Images

Президент Володимир Зеленський буде присутній на першій інавгураційній месі новообраного Папи Римського Лева XIV, яка відбудеться у Ватикані в неділю, 18 травня.

Джерела: "Європейська правда", Reuters з посиланням на представників Святого Престолу

Деталі: Зазначається, що Зеленський буде серед світових лідерів, запрошених на церемонію. У Ватикані вже підтвердили його приїзд.

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Це буде перша поява Зеленського на міжнародному релігійному заході після останньої хвилі дипломатичних контактів, пов’язаних із мирними ініціативами.

Володимир Зеленський також казав, що ймовірно цього ж дня матиме першу зустріч з Папою Римським Левом.

До Ватикану також вже прибув держсекретар США Марко Рубіо.

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Передісторія:

  • 12 травня Зеленський і Папа Лев провели першу телефонну розмову.
  • У своєму першому недільному полуденному благословенні як понтифік Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні.
  • Раніше в Офісі президента заявляли, що участь глави держави у церемонії залежатиме від ходу перемовин з Росією.

ЗеленськийПапа Римський
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